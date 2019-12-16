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  4. Гузеева резко ответила подписчице на обвинение в ненависти к простым людям

Гузеева резко ответила подписчице на обвинение в ненависти к простым людям

, 8:02 | Валентин Черников Фото 1 387

Актриса и телеведущая известна своим умением точно подобрать слова и ярко ответить.

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Фото, видео: Instagram @_larisa_guzeeva_

Подписчица Ларисы Гузеевой в Instagram получила резкий ответ от актрисы на гневный комментарий. Ведущая программы «Давай поженимся» разместила пост о любви к Москве. Под ним пользователь @maks_i_mari решила обратиться к автору не по теме и упрекнула теледиву в высокомерии по отношению к гостям шоу.

«Откуда столько ненависти к простым людям? Не все лодыри и нытики. У вас тоже были взлеты и падения», — написала поклонница.

«Вы дура и провокатор. Я никогда не относилась к простым людям с ненавистью», — отреагировала Гузеева.

Instagram @_larisa_guzeeva_

На это комментатор сообщила, что разочаровалась в актрисе.

«Счастливые и достойные люди, так себя не ведут, очень любила фильмы с вашим участием, теперь предпочту ужастики», — заявила @maks_i_mari

В комментариях под диалогом подписчики встали на сторону Гузеевой.

«Провокаторша»;

«Нормально и адекватно Лара (Лариса Гузеева. — Прим. ред.) оценивает гостей в студии. Разве она сказала кому-то что-то незаслуженно?» — откликнулись фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лариса Гузеева резко ответила хейтерам, назвав их «опарышами».

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