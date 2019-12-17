В Госдуму внесли законопроект о запрете курения на кухнях коммунальных квартир

Депутаты Госдумы от «Единой России» хотят запретить курение на кухнях и в коридорах коммунальных квартир. Соответствующий законопроект внесен в нижнюю палату парламента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу данных Госдумы.

Авторами проекта выступили первый заместитель председателя фракции Андрей Исаев, глава комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов и член думского комитета Сергей Герасименко. Они объяснили, что действующим законодательством установлен запрет курения в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов. В то же время коммунальные квартиры ввиду специфики имеют помещения, предназначенные для обслуживания более одной комнаты данной квартиры — это кухня, коридор, санузел и другие.

По словам депутатов, курение в коммунальных квартирах нарушает права некурящих жильцов на воздух, свободный от табачного дыма. Предлагаемый законопроект решит эту проблему.

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