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  4. В Госдуму внесли законопроект о запрете курения на кухнях коммунальных квартир

В Госдуму внесли законопроект о запрете курения на кухнях коммунальных квартир

, 18:49 | Мария Скрипкина 40

Сейчас запрет на курение установлен в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов.

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Фото, видео: ТАСС / Петр Ковалев

Депутаты Госдумы от «Единой России» хотят запретить курение на кухнях и в коридорах коммунальных квартир. Соответствующий законопроект внесен в нижнюю палату парламента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу данных Госдумы.

Авторами проекта выступили первый заместитель председателя фракции Андрей Исаев, глава комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов и член думского комитета Сергей Герасименко. Они объяснили, что действующим законодательством установлен запрет курения в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов. В то же время коммунальные квартиры ввиду специфики имеют помещения, предназначенные для обслуживания более одной комнаты данной квартиры — это кухня, коридор, санузел и другие.

По словам депутатов, курение в коммунальных квартирах нарушает права некурящих жильцов на воздух, свободный от табачного дыма. Предлагаемый законопроект решит эту проблему.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в российских поездах предложили создать курилки.

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