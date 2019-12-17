Планы Верховной рады отменить мораторий на продажу земли иностранцам вызвали протесты

В Киеве новая волна беспорядков, полиция применила слезоточивый газ, митингующие — брусчатку, есть пострадавшие с обеих сторон. Потасовки вспыхивают и в Верховной раде, где сегодня весь день обсуждают скандальный «аграрный закон».

Он разрешает покупку и продажу сельхозземель, в том числе и иностранцами. После одобрения в первом чтении, ко второму депутаты предложили четыре тысячи поправок и теперь бьются за каждую. Тем более, что по опросам 73% украинцев против нововведений. Корреспондент МИЦ «Известия» Александр Романов следит за событиями. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что семнадцать правоохранителей пострадали во время столкновений у здания Рады, 26 правонарушителей задержаны.