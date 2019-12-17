Какие недели в 2020 году будут сокращенными?

В наступающем году россиян ждут восемь сокращенных рабочих недель. Об этом «Известиям» рассказали в Роструде.

После новогодних каникул поработать придется всего два дня — 9 и 10 января. А потом — снова отдых. Четырехдневные недели будут в феврале и марте. Все благодаря Дню защитника Отечества и Международному женскому дню. Празднования займут два выходных и еще захватят понедельник.

Майские по традиции предоставят россиянам много дней для поездки на дачу или просто отдыха на природе. День весны и труда и День Победы отметим двумя сериями выходных — с 1 по 5 мая, а потом с 9 по 11 мая. Летом нас ждет единственный государственный праздник. 12 июня — День России. Он приходится на пятницу, поэтому отдыхать будем три дня подряд.

И наконец в ноябре День Народного Единства разделит пятидневку на два отрезка — поработаем 2 и 3 ноября; денек отдохнем и вернемся к труду на 5 и 6 ноября.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Роструд рассказал, кому положен дополнительный оплачиваемый отпуск.