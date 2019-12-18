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Видео: В Новосибирской области сотрудница АЗС побила грабителя шваброй

, 1:34 Эфирная новость 13

Полный провал неудавшегося грабителя зафиксировали камер видеонаблюдения.

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Фото, видео: YAY\TASS, 5-tv.ru

Бесстрашная сотрудница новосибирской автозаправки защитила свой пост от грабителя. Камера зафиксировала все этапы несостоявшегося преступления.

Злоумышленник ворвался в магазин, брызнул перцовым баллончиком в лицо охраннику и принялся сгребать все с прилавка. В этот момент появилась смелая женщина. Грабитель хотел избавиться и от нее, но случайно направил баллончик себе в лицо.

Пользуясь заминкой, сотрудница схватила швабру и бросилась в атаку. Злодей сбежал с места преступления, напоследок получив несколько ударов. Видео уже изучает полиция, преступник объявлен в розыск, а жители Новосибирска просят представить отважную женщину к награде.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Мытищах трое грабителей связали хозяев дома и вынесли миллион рублей и золото.

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