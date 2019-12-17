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Центробанк ужесточит правила выдачи ипотеки из-за роста долгов россиян

, 20:14 | Игорь Рязов Видео 40

Эксперты считают, что Банк России пытается охладить рынок, снизив рост задолженности граждан по кредитам.

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Фото, видео: ТАСС / Гавриил Григоров

Банк России планирует ужесточить правила выдачи ипотеки с 1 июля 2020 года. Об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте регулятора.

Суть ужесточения заключается в том, чтобы привязать ипотечные риски к долговой нагрузке россиян. Одновременно будут разработаны дифференцированные надбавки к коэффициентам риска по ипотеке.

Проще говоря: у банков станет больше оснований отказать в выдаче ипотеки. Это делается из-за растущей задолженности россиян перед финансовыми организациями.

«Если на 1 января 2015 года лишь 39% ипотечных заемщиков имели в дополнение к ипотечному кредиту задолженность по другим кредитам, то на 1 сентября 2019 года их доля достигла 46%», — говорится в докладе Центробанка.

Что об ужесточении правил выдачи ипотеки говорят эксперты

Инвестиционный менеджер компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин одобрил замысел Банка России. По его словам, тем самым регулятор вынужденно охлаждает рынок.

«Это распространенная практика в нашей стране — построить кредитную пирамиду из ипотечных займов, потребительских займов для погашения первоначального взноса. Это повышает риски для всех участников. Ужесточение для банков выдачи ипотеки решит проблему предельного уровня долговой нагрузки», — цитирует его «Экономика сегодня».

С экспертом согласилась старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Александра Бурдяк. Она отметила, что для оплаты ипотеки заемщик нередко просит родственников одолжить ему денег. Чтобы помочь ему, те берут кредиты, по которым не всегда могут платить.

«Во всех банках России уже негласно существовало правило, озвученное Центральным банком России. С 1 июля оно унифицируется для всех участников кредитного рынка», — сказала Бурдюк.

Она пояснила, что банки с октября следят за тем, чтобы выплаты по кредитам не превышали половины от суммарного дохода заемщика. Поэтому, считает специалист, на уже взятые и будущие кредиты решение Центробанка не повлияет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что депутаты Госдумы предложили расселять аварийные дома по ипотеке.

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