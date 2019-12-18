В сеть попали фото Успенской, сделанные крупным планом

В своем Instagram-аккаунте певица Любовь Успенская выглядит замечательно, несмотря на критику за фотографии, сделанные в мини-платьях с глубокими декольте. Поклонникам звезды известно, что 65-летняя артистка пользовалась услугами пластических хирургов и косметологов. Результат их работы оказался превосходным. Сейчас знаменитость выглядит намного лучше, чем в юности.

Однако с этим некоторые не согласны. Поводом для критики «королевы русского шансона» стали появившееся в сети свежие снимки Успенской, сделанные крупным планом. Фотографии опубликованы на сайте kleo.ru.

По ним можно увидеть, что знаменитость делала себе подтяжку лица. Из-за этого овал ее лица стал четко очерченным. Но шею звезда не трогала и именно она выдает настоящий возраст артистки. Также поклонникам стало очевидно, что певица делала ринопластику, поскольку ноздри после вмешательства стали очень узкими.

Некоторые пользователи предположили, что звезда увеличила себе и губы. Однако эффект пухлых губ сделал визажист с помощью макияжа.

Поклонники отметили работу парикмахера, который работает с волосами звезды. Он действительно первоклассный специалист, ведь у женщины очень красивый и естественный цвет прядей. А сами волосы выглядят объемными и живыми, несмотря на обесцвечивание.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Валерия показала похорошевшую Любовь Успенскую.