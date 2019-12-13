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  4. «Слишком горячо»: певица Нюша сексуально изогнулась в леопардовом купальнике

«Слишком горячо»: певица Нюша сексуально изогнулась в леопардовом купальнике

, 10:11 | Мия Субботина Фото 3 587

Артистка опубликовала архивный снимок, сделанный во время путешествия по Америке.

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Фото, видео: Instagram @nyusha_nyusha

Поклонники Нюши приятно удивились откровенному снимку звезды. Обычно, если она и оголяется в кадре, то крайне аккуратно, не нарушая границ. Однако в этот раз артистка раззадорила фанатов «горячим» фото, которое разместила на своей странице в Instagram.

Исполнительница сексуально изогнувшись позирует в леопардовом купальнике на фоне моря. Развевающиеся на ветру волосы, певица придерживает руками, приоткрывая солнцу свои шикарные формы.

Instagram @nyusha_nyusha

Фанаты не остались равнодушными от такого провокационного кадра и написали свои восхищенные комментарии под постом звезды.

«Ню, какая ты красотка. Просто нереальная»;

«Фигурка действительно шикарная»;

«Нюша, огонь»;

«Слишком горячо», — написали фолловеры.

Судя по всему, фотография архивная, сделанная во время путешествия в США. Артистка была в отпуске в компании мужа и годовалой дочери.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что младшая сестра Нюши сфотографировалась топлес под уличным душем.

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