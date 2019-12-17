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  4. Глава Минэкономразвития высказался в пользу освобождения малоимущих от НДФЛ

Глава Минэкономразвития высказался в пользу освобождения малоимущих от НДФЛ

, 23:51 | Светлана Александрова 18

По мнению Максима Орешкина, такая мера может позитивно сказаться на экономике России.

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Фото, видео: ТАСС / Штукина Екатерина, Почуев Михаил, Карпухин Сергей, Новодережкин Антон

Отмена подоходного налога для малоимущих может позитивно отразиться на российской экономике. Такое мнение высказал министр экономического развития РФ Максим Орешкин на встрече с сенаторами.

«Я считаю, что такая мера будет очень позитивна для экономики», — цитирует главу Минэкономразвития ТАСС.

При этом Орешкин отметил, что это «очень тяжелый вопрос».

В тот же день ранее, как сообщал 5-tv.ru, против освобождения малоимущих от уплаты налога на доходы физических лиц высказалась депутат Госдумы Ирина Гусева. Она считает такую меру несправедливой.

С инициативой ввести прогрессивную шкалу НДФЛ выступил в конце ноября Герман Греф. Предполагается, что это будет способствовать сокращению экономического неравенства в обществе. Идею также поддержала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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