Глава Минэкономразвития высказался в пользу освобождения малоимущих от НДФЛ

Отмена подоходного налога для малоимущих может позитивно отразиться на российской экономике. Такое мнение высказал министр экономического развития РФ Максим Орешкин на встрече с сенаторами.

«Я считаю, что такая мера будет очень позитивна для экономики», — цитирует главу Минэкономразвития ТАСС.

При этом Орешкин отметил, что это «очень тяжелый вопрос».

В тот же день ранее, как сообщал 5-tv.ru, против освобождения малоимущих от уплаты налога на доходы физических лиц высказалась депутат Госдумы Ирина Гусева. Она считает такую меру несправедливой.

С инициативой ввести прогрессивную шкалу НДФЛ выступил в конце ноября Герман Греф. Предполагается, что это будет способствовать сокращению экономического неравенства в обществе. Идею также поддержала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.