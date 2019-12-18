Алексей Чадов приобщил пятилетнего сына к спорту

Актер театра и кино Алексей Чадов в плотном графике съемок, спектаклей и гастролей находит время не только на свои занятия спортом, но и вовсю приобщает к этому полезному делу своего пятилетнего наследника Федора.

Артист разместил в Instagram фото из спортзала, где они вместе с сыном стоят посреди всевозможных снарядов. Федя при этом держит в руках канат.

«Работаем потихонечку!» — подписал он снимок.

Многочисленная армия поклонниц 38-летнего артиста засыпала его и сынишку комплиментами.

«Молодцом ребята», — похвалила одна из подписчиц.

«Алексей вы отличный папа! И малыш ваш очень приятненький! Я всегда за то, чтобы папа научил сына всему тому, что сам умеет!» — отметила другая.

«Ох чую, девчонки драться будут за Федора», — предположила третья.

Сын Федор родился в браке с актрисой Агнией Дитковските в июне 2014 года. Через год стало известно, что пара рассталась. В разное время артисту приписывали романы с моделью Лейсан Галимовой, актрисами Оксаной Акиньшиной и Асель Сагатовой, певицей Микой Ньютон. Тем не менее, официально Алексей Чадов остается пока один и мечтает встретить настоящую любовь.