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Ил-78 осуществил дозаправку истребителей в воздухе на скорости 500 км в час

, 6:09 Эфирная новость 14

Военные летчики в Челябинской области провели тактические учения, в которых приняли участие истребители, бомбардировщики и танкер Ил-78.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia, 5-tv.ru

В Челябинской области военные летчики провели тактические учения по дозаправке самолетов в воздухе.

За считанные минуты танкер Ил-78 обеспечил топливом несколько истребителей и бомбардировщиков. Пилоты поочередно заходили на сближение с заправщиком и заливали полные баки на скорости примерно 500 километров в час.

Заправка позволяет увеличить радиус действия самолетов. Кроме того, экипажи СУ-34 отработали сопровождение и защиту воздушного танкера и боевых звеньев от условного противника.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что американцы удивились способу транспортировки истребителя в России.

 

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