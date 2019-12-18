Ил-78 осуществил дозаправку истребителей в воздухе на скорости 500 км в час

В Челябинской области военные летчики провели тактические учения по дозаправке самолетов в воздухе.

За считанные минуты танкер Ил-78 обеспечил топливом несколько истребителей и бомбардировщиков. Пилоты поочередно заходили на сближение с заправщиком и заливали полные баки на скорости примерно 500 километров в час.

Заправка позволяет увеличить радиус действия самолетов. Кроме того, экипажи СУ-34 отработали сопровождение и защиту воздушного танкера и боевых звеньев от условного противника.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что американцы удивились способу транспортировки истребителя в России.