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Галкин показал умопомрачительные двери XIX века в своем замке

, 6:37 | Сергей Зеленский Видео 320

Поклонники супруга Аллы Пугачевой поразились историческому артефакту, оригинал которого украшает собор во Флоренции.

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Фото, видео: Instagram @maxgalkinru

Популярный телеведущий Максим Галкин поделился с поклонниками своей радостью и гордостью — входными дверями в своем замке.

Уникальность этого, казалось бы, обычного архитектурного элемента заключается в том, что он является точной, хоть и уменьшенной копией «Райских Врат» Лоренцо Гиберти, созданных в середине XV века, и по сей день украшающих собор Санта Мария дель Фьоре во Флоренции. Вариант, который установлен в новом жилище Галкина, был изготовлен в XIX веке.

«Народ, я не любитель кичиться, выставлять роскошь и так далее», — обратился он к подписчикам, чтобы те не подумали о хвастовстве.

Максим пояснил, что изначально он хотел построить большой дом, но по типовому проекту это было бы скучно — так шоумен и пришел к мысли о замке. Поэтому и двери в нем должны были бы быть особенными.

Артист разместил в Instagram ролик, в котором подробно объяснил и показал всю неповторимость и красоту ворот. В том числе, он продемонстрировал, что они открываются и закрываются в автоматическом режиме, потому что он не хотел нарушить их исторический облик, монтируя в них ручки.

В комментариях к видео разгорелся самый настоящий диспут — и узкопрофессиональный технический, и культурно-исторический. Многие стали интересоваться такими деталями, как напыление на поверхности дверей, вид клея, не будет ли выгорать эмаль от светодиодных ламп, и прочие тонкости. При этом Максим охотно отвечал подписчикам и благодарил за дельные советы.

Нашлись и профессионалы в искусстве.

«Шикарно, очень красиво, дверь сразу узнала, правда видела только ее копию в Пушкинском музее», — заметила одна из них.

«В Пушкинском более поздний слепок, там она в натуральную пятиметровую величину и соответственно из гипса, а не бронзовая», — ответил ей Максим.

Но нашлись среди фолловеров супруга Аллы Пугачевой и просто честные, кто не постеснялся признаться в отсутствии вышеперечисленных знаний.

«Я ничего не поняла, но дверь шикарная», — написала одна из них.

Видимо, такая искренняя реакция не оставила равнодушным Максима, и он оставил хохочущий смайлик.

Ранее Максим Галкин посадил на участке чудо-елку высотой 15 метров.

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Галкин показал умопомрачительные двери XIX века в своем замке

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