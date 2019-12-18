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Эксклюзивные кадры ограбления банка на северо-западе Петербурга

, 7:10 | Светлана Шевченко Эксклюзивное видео 80

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как в учреждение мужчина с маской на лице, а в его руках предмет похожий на автомат с глушителей.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov, 5-tv.ru

В распоряжении 5-tv.ru оказались эксклюзивные кадры ограбления банка на северо-западе Петербурга. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как в учреждение мужчина с медицинской маской на лице, а в его руках предмет похожий на автомат с глушителей.

Находящаяся рядом с ним уборщица в панике встает на колени, а потом послушно ложится на пол. Перед этим на коленях от нападавшего стремительно отползает мужчина.

По предварительной информации, ущерб от ограбления может оцениваться в пять миллионов рублей. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что нападение на финансовое учреждение произошло накануне вечером на улице Савушкина. Грабителей было двое. У второго свидетели произошедшего видели в руках нож.

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