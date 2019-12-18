«Нафтогаз» назвал дату возможного продолжения переговоров по газу с Россией

В случае неудачных переговоров по транзиту газа из России на Украину до истечения действующего договора, они могут возобновиться в начале 2020 года. Об этом заявил руководитель «Нафтогаза» Андрей Кобелев, пишет издание «Зеркало недели».

«Надеюсь, что даже если контракт не будет подписан сейчас, то в апреле–мае вернемся к этой дискуссии с российской и европейской сторонами», — сказал глава украинской компании.

Контракт между «Газпромом» и «Нафтогазом» истекает 31 декабря 2019 года. До сих пор стороны не смогли договориться о продлении договора по транзиту российского топлива на Украину.

Вопрос осложняется решением Стокгольмского арбитража в споре энергетических компаний, согласно которому «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» компенсацию в размере трех миллиардов долларов. В Киеве заявили о возможности получить ее в виде поставок газа в страну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в украинском «Нафтогазе» заявили о предварительной договоренности с Москвой о транзите газа из РФ.