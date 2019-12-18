  1. Пятый канал
  4. «Нафтогаз» назвал дату возможного продолжения переговоров по газу с Россией

«Нафтогаз» назвал дату возможного продолжения переговоров по газу с Россией

, 9:49 | Ниса Мурзанаева 48

До истечения действующего договора между российской и украинской энергетическими компаниями осталось две недели.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Global Look Press / Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com, 5-tv.ru

В случае неудачных переговоров по транзиту газа из России на Украину до истечения действующего договора, они могут возобновиться в начале 2020 года. Об этом заявил руководитель «Нафтогаза» Андрей Кобелев, пишет издание «Зеркало недели».

«Надеюсь, что даже если контракт не будет подписан сейчас, то в апреле–мае вернемся к этой дискуссии с российской и европейской сторонами», — сказал глава украинской компании.

Контракт между «Газпромом» и «Нафтогазом» истекает 31 декабря 2019 года. До сих пор стороны не смогли договориться о продлении договора по транзиту российского топлива на Украину.

Вопрос осложняется решением Стокгольмского арбитража в споре энергетических компаний, согласно которому «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» компенсацию в размере трех миллиардов долларов. В Киеве заявили о возможности получить ее в виде поставок газа в страну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в украинском «Нафтогазе» заявили о предварительной договоренности с Москвой о транзите газа из РФ.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.53
-0.24 69.68
-0.26
Гороскоп на 18 декабря: Кому на убывающей Луне пора писать свою историю успеха

Последние новости

11:07
«Неудобный» унитаз для улучшения продуктивности разработали в Великобритании
10:56
В Крыму оценили планы Зеленского лишить Севастополь «спецстатуса»
10:45
ТОП-10 событий, которые искали в «Яндексе» в 2019 году
10:31
Видео: «Жигули» на полном ходу влетает в здание на Ставрополье
10:19
Автобус протаранил торговые ряды в центре Иркутска
10:14
«К весне его сделаю»: Александр Поветкин о матче-реванше с Майклом Хантером

Сейчас читают

Мужчины каких знаков зодиака никогда не бросят своих детей
Гороскоп на 18 декабря: Кому на убывающей Луне пора писать свою историю успеха
«Пьяная что ли?»: Волочкова едва не погибла во время выступления

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]