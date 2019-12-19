  1. Пятый канал
  4. В российский прокат выходит заключительный эпизод «Звездных войн»

В российский прокат выходит заключительный эпизод «Звездных войн»

, 3:42 Эфирная новость 18

В США поклонники франшизы разбили палаточный лагерь еще за десять дней до премьеры в ожидании премьеры, которая состоялась накануне.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Кадр из х/ф "Звёздные войны: Скайуокер. Восход" 2019, 5-tv.ru

Аплодисменты, слезы и смех. Фанаты с восторгом встречают выход на мировые экраны заключительного девятого эпизода саги «Звездные войны».

Первыми фильм Star Wars: The Rise Of Skywalker («Звездные войны: Скайоуокер. Восход») режиссера Джей Джей Абрамса увидели, конечно, актеры. А затем зрители в Лос-Анджелесе. Там в ожидании завершения приключений Люка Скайуокера и его друзей поклонники прямо у кинотеатра разбили палаточный лагерь еще за десять дней до премьеры.

В российский прокат лента выходит сегодня. И билетов в продаже почти не осталось. Все хотят увидеть, чем же закончится легендарная сага.

«В этой картине даны ответы на все основные вопросы, вызывавшие недоумения в последних сериях, и произведено переосмысление мифологии франшизы. Например, Рей вышла на первый план и в девятом эпизоде стала главной героиней. Весь этот фильм о ней, и его можно расценивать чуть ли не как феминистический манифест. Такого никогда не было в „Звездных войнах“», — заявил ТАСС кинокритик Антон Долин.

Ранее 5-tv.ru публиковал трейлер девятого эпизода «Звездных войн».

Читайте также

+6° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
62.58
0.05 69.69
0.01
Гороскоп на 19 декабря: Луна в Деве благоприятствует любви к себе

Последние новости

4:47
15-я пресс-конференция Владимира Путина. Какие проблемы требуют вмешательства?
4:25
206 законов: Госдума закрыла осеннюю сессию
4:10
Пятилетняя россиянка вошла в ТОП-3 самых высокооплачиваемых блогеров
3:56
Жена Бовта родила восьмерых детей дома, потому что «боялась ювенальной юстиции»
3:42
В российский прокат выходит заключительный эпизод «Звездных войн»
3:28
«Рот свой закрой»: Панин заявил, что «не включал звезду» в конфликте с таксистом

Сейчас читают

Гороскоп на 19 декабря: Луна в Деве благоприятствует любви к себе
Мужчины каких знаков зодиака никогда не бросят своих детей
«Пьяная что ли?»: Волочкова едва не погибла во время выступления

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]