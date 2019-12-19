В российский прокат выходит заключительный эпизод «Звездных войн»

Аплодисменты, слезы и смех. Фанаты с восторгом встречают выход на мировые экраны заключительного девятого эпизода саги «Звездные войны».

Первыми фильм Star Wars: The Rise Of Skywalker («Звездные войны: Скайоуокер. Восход») режиссера Джей Джей Абрамса увидели, конечно, актеры. А затем зрители в Лос-Анджелесе. Там в ожидании завершения приключений Люка Скайуокера и его друзей поклонники прямо у кинотеатра разбили палаточный лагерь еще за десять дней до премьеры.

В российский прокат лента выходит сегодня. И билетов в продаже почти не осталось. Все хотят увидеть, чем же закончится легендарная сага.

«В этой картине даны ответы на все основные вопросы, вызывавшие недоумения в последних сериях, и произведено переосмысление мифологии франшизы. Например, Рей вышла на первый план и в девятом эпизоде стала главной героиней. Весь этот фильм о ней, и его можно расценивать чуть ли не как феминистический манифест. Такого никогда не было в „Звездных войнах“», — заявил ТАСС кинокритик Антон Долин.

Ранее 5-tv.ru публиковал трейлер девятого эпизода «Звездных войн».