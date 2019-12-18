  1. Пятый канал
  4. Группа Aqua объявила о воссоединении и едет в большой тур

Группа Aqua объявила о воссоединении и едет в большой тур

, 11:39 | Алиса Старжевская Видео 226

Впервые за 20 лет музыканты выступили на одной сцене в полном составе.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @aqua.dk

Солисты группы Aqua воссоединились. Триумфальное возвращение звезд 90-х состоится в 2020 году — исполнители отправятся в большой тур по Канаде, пишет Mirror.

Как говорит Лене Нюстрем, для преданных фанатов они готовят новый материал. Дата релиза пока держится в секрете.

«Сейчас работаем над новой музыкой. Самые суровые судьи — это мы. Пока не добьемся идеального звучания, ничего не выпустим», — заявила певица в интервью популярному YouTube-каналу.

В официальном аккаунте в Instagram группа обрадовала поклонников еще одной радостной новостью — в апреле ожидается выступление коллектива на фестивале Coachella в Калифорнии.

Популярная группа Aqua была образована в 1989 году. В ее составе были Рене Диф, Серен Растед, Клаус Норрен и Лене Нюстрем. Ходили слухи, что творческий союз музыкантов распался из-за любовного треугольника между участниками — сначала Нюстрем встречалась с Рене, а затем вышла замуж за клавишника Серена. Вместе с ним она прожила 16 лет и подарила ему двоих детей. Позже, пара объявила о расставании.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве состоялся марафон суперхитов «Легенды Ретро FM».

Читайте также

+2° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.53
-0.24 69.68
-0.26
В среду 18 декабря ведический астролог не рекомендует брать в долг

Последние новости

12:36
Известия о чьей смерти вызвали у россиян всплеск интереса? — версия «Яндекса»
12:16
«Я невиновен»: Андрея Бовта доставили в здание суда
12:11
«Это провокация!»: Михаил Гуцериев прокомментировал сообщения об обысках
12:08
В среду 18 декабря ведический астролог не рекомендует брать в долг
11:53
«Изменила бы форму носа»: Евгения Медведева о пластической хирургии
11:46
Токаев освободил от должности посла Казахстана в РФ Имангали Тасмагамбетова

Сейчас читают

Мужчины каких знаков зодиака никогда не бросят своих детей
Гороскоп на 18 декабря: Кому на убывающей Луне пора писать свою историю успеха
«Пьяная что ли?»: Волочкова едва не погибла во время выступления

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]