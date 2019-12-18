Группа Aqua объявила о воссоединении и едет в большой тур

Солисты группы Aqua воссоединились. Триумфальное возвращение звезд 90-х состоится в 2020 году — исполнители отправятся в большой тур по Канаде, пишет Mirror.

Как говорит Лене Нюстрем, для преданных фанатов они готовят новый материал. Дата релиза пока держится в секрете.

«Сейчас работаем над новой музыкой. Самые суровые судьи — это мы. Пока не добьемся идеального звучания, ничего не выпустим», — заявила певица в интервью популярному YouTube-каналу.

В официальном аккаунте в Instagram группа обрадовала поклонников еще одной радостной новостью — в апреле ожидается выступление коллектива на фестивале Coachella в Калифорнии.

Популярная группа Aqua была образована в 1989 году. В ее составе были Рене Диф, Серен Растед, Клаус Норрен и Лене Нюстрем. Ходили слухи, что творческий союз музыкантов распался из-за любовного треугольника между участниками — сначала Нюстрем встречалась с Рене, а затем вышла замуж за клавишника Серена. Вместе с ним она прожила 16 лет и подарила ему двоих детей. Позже, пара объявила о расставании.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве состоялся марафон суперхитов «Легенды Ретро FM».