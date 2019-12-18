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  4. Клубы «Северсталь» и «Сочи» борются за хоккеиста Илью Ковальчука

Клубы «Северсталь» и «Сочи» борются за хоккеиста Илью Ковальчука

, 14:28 | Алиса Старжевская Видео 29

Пока главный тренер череповецкой команды Андрей Разин отшучивается, сочинцы обратились к форварду через официальную страницу в социальной сети.

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Фото, видео: Zuma\TASS

36-летний Илья Ковальчук — один из самых известных российских хоккеистов. Сейчас со спортсменом расторгнул контракт хоккейный клуб «Лос-Анджелес Кингз». Ковольчук выставлен на драфт отказов. Недавно, в шутливой форме главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин заявил, что заинтересован в кандидатуре хоккеиста, пишет РИА Новости.

На пресс-конференции после матча против СКА Разин «подстегнул» тренера петербургской команды Алексея Кудашова, спросив о возможном возвращении форварда в КХЛ. Кудашов заявил, что готов отвечать только на вопросы о прошедшем матче.

По информации «Спорт-Экспресс», заманить к себе форварда попытался хоккейный клуб «Сочи» — сочинцы обратились к Илье Ковальчуку с рабочим предложением в официальном Instagram-аккаунте.

Instagram @hcsochi

«В Сочи +13, и это чуточку прохладнее, чем будет в Лос-Анджелесе сегодня днем! Мы тут подумали. Илья Ковальчук, не могли бы вы нам помочь побороться за плей-офф?» — говорится в сообщении клуба.

К форварду в НХЛ сейчас проявляют интерес четыре клуба североамериканской лиги. Сам Ковальчук согласен подписать минимальный контракт — денежный фактор при переговорах для спортсмена не играет никакой роли. Все же россиянин рассчитывает оказаться в команде, имеющей шансы побороться за Кубок Стэнли весной следующего года.

Уроженец Твери в составе сборной России Ковальчук завоевал золото и серебро Олимпийских игр в Пхенчхане и Солт-Лейк-Сити, также он является двукратным чемпионом мира (2008, 2009).

Ранее 5-tv.ru писал, что Ковальчук покинул «Лос-Анджелес» и выставлен на драфт отказов.

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