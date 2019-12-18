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Назван самый желанный новогодний подарок

, 22:22 | Мия Субботина Видео 33

В опросе приняли участие респонденты в возрасте от 20 до 25 лет.

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Фото, видео: DPA/TASS

В рейтинге самых желанных новогодних подарков по версии агентства Evercore первое место занимают наушники AirPods. Ранее большинство американцев хотели получить в подарок смартфон Apple, сообщает Wccftech.

Согласно опросу 25% респондентов в возрасте от 20 до 25 лет хотели бы получить наушники. Эксперты отмечают, что беспроводная гарнитура Apple резко стала пользоваться спросом в нынешнем году. По версии издания The Verge и журнала Time AirPods входят в десятку главных гаджетов уходящего десятилетия.

На втором месте в списке желанных подарков одежда, которую хотели бы получить 13% опрошенных. Замыкает тройку в топе с долей 11% iPhone. Также в пятерку самых желанных подарков попали деньги или подарочный сертификат, которыми хотели бы быть одарены восемь процентов участников опроса.

В аналогичном опросе среди подростков варианты «AirPods», «одежда» и «iPhone» получили по 16% каждый и разделили между собой первые три строчки рейтинга. Причем в 2018 году получить смартфон Apple в подарок хотел каждый третий тинейджер — тогда за iPhone проголосовали 36% юных респондентов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что названы лучшие гаджеты уходящего десятилетия.

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