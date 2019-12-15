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Названы лучшие гаджеты уходящего десятилетия

, 13:00 | Карина Бернтгольц Видео 20

Американский журнал Time составил ТОП-10 устройств, выпущенных за последние десять лет.

Фото: www.globallookpress.com / Markus Scholz

Американский журнал Time составил список десяти лучших гаджетов уходящего десятилетия. Рейтинг технологий опубликован на официальном сайте издания.

Первое место в ТОПе занял планшет Apple iPad, выпущенный в 2010 году. Как отмечает Time, создание электронного устройства привело к прогрессу в области компьютерных технологий и во многом определило последующее развитие портативных устройств.

На второй позиции в рейтинге — электромобиль Tesla Model S 2012 года, полностью изменивший направление развития автомобильной промышленности. Заряжать машину можно на обычных станциях зарядки, фирменных Supercharger или дома.

Тройку лидеров замыкает мини-компьютер Raspberry Pi 2012 года. Гаджет предоставляет широкий спектр возможностей, начиная с разработки робототехники и заканчивая развлечениями.

На четвертом месте расположился Google Chromecast, выпущенный в 2013 году. Он упрощает передачу медиафайлов с ноутбука или смартфона на телевизор.

Пятым в списке стал квадрокоптер Phantom от DJI. Он завоевал популярность благодаря относительно низкой стоимости и удобству управления. Передача изображения с бортовой камеры на мобильное устройство пользователя осуществляется с помощью Wi-Fi или собственной технологии Lightbridge. Он предназначен для любительской фото- и видеосъемки, а также часто используется для развлекательных целей.

В десятку лучших гаджетов также вошли умная колонка Amazon Echo, Apple Watch, Apple AirPods, портативная приставка Nintendo Switch и адаптивный игровой контроллер для игровой приставки Xbox.

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