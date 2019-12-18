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«Слюни потекли»: Николаев открыл Подольской глаза на женатого Преснякова

, 23:39 | Алиса Старжевская Видео 30

Певица рассталась с будущим мужем на полгода, когда узнала, что тот до сих пор не разведен.

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Фото, видео: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

В программе «Ой, мамочки!» на канале «Мир 24» Наталья Подольская призналась, что ее муж Владимир Пресняков в свое время долго скрывал от нее свое семейное положение. Раскрыть секрет артиста решился Игорь Николаев.

Артистка не догадывалась, что музыкант связан узами брака с модельером Леной Ленской. Подольскую смущало, что она находится в роли разлучницы, несмотря на то что отношения Преснякова и Ленской были чисто сожительские.

«Мне друзья рассказывали, что они с Леной были в стадии расставания. О том, что он женат, я узнала от Игоря Николаева. Я обалдела, если честно. И мы тогда расстались на полгода», — вспоминает Наталья.

Но выбросить Преснякова из головы певица не смогла — Владимир настолько очаровал девушку, что та даже решилась первой вернуть возлюбленного обратно.

«Это было Рождество, я увидела его обалденный новогодний номер с Леонидом Агутиным. Он был там какой-то красивый, возле телевизора слюни потекли, вот я и решила позвонить», — сказала Наталья Подольская.

В незарегистрированных отношениях пара жила пять лет. Статус сожительницы категорически не устраивал певицу, в то время как Пресняков даже не думал о женитьбе. Отправной точкой стало заявление священника на исповеди, который сказал девушке, что та живет во грехе. Но Подольской удалось добиться желаемого и уже в 2010 году пара обменялась клятвами в вечной любви.

Ранее 5-tv.ru писал, что Наталью Подольскую заподозрили в беременности.

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