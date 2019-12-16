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Видео: Наталью Подольскую заподозрили в беременности

, 13:06 | Мия Субботина Видео 1 859

Артистка опубликовала любопытное видео из гостиничного номера.

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Фото, видео: Instagram @nataliapodolskaya

Певица Наталья Подольская подогревает слухи о своем интересном положении. Поклонники считают, что артистка ждет второго ребенка.

Поводом для разговоров стало новое видео, которое звезда опубликовала в сторис на своей странице в Instagram. В кадре знаменитость показала, как проходит ее подготовка к выходу на сцену. Артистка сняла себя в пижаме, подчеркнувшей наличие у нее небольшого живота.

«Почти готова», — подписала ролик артистка.

Однако видео вызывало жаркие споры у поклонников звезды. Одни утверждают, что исполнительница ждет пополнения, другие доказывают, что у Натальи никогда не было идеального плоского живота и она не беременна. Сама Подольская не раз уже объясняла, что имеет такую особенность фигуры, из-за которой многим часто кажется, что у нее округлившийся живот.

Сама звезда пока что не прокомментировала очередные домыслы поклонников о ее беременности.

Наталья Подольская вышла замуж за певца Владимира Преснякова в 2010 году. Через пять лет у пары родился сын Артемий.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что длинноногая Наталья Подольская сексуально станцевала в коротком платьице.

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