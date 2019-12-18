«Меня как папы маловато»: звезда сериала «Нюхач» рассказал про отцовство

Российский актер театра и кино Кирилл Кяро, известный по роли в сериале «Нюхач», рассказал об отцовстве, пишет «СтарХит».

Год назад в семье актера родилась девочка, которую назвали Мирой. Вариантов имен было несколько, однако, когда малышка появилась на свет, молодые родители поняли, что ни одно из ранее придуманных имен ей не подходит. В новогоднюю ночь Кирилл вместе с возлюбленной решили разыграть имена — и дочь дала им знак.

«Мы назвали ее Мирой, и угадали с именем: наша дочь очень спокойная и мирная, но много поет. Бывает кричит как чайка, а бывает — напевает какие-то песни, она очень музыкальная. Вообще-то, мама ей часто ставит музыку, да и я тоже напеваю что-то нечленораздельное, какие-то удмуртские напевы», — говорит он.

Сейчас семья популярного артиста живет на его родине — в Таллине, где у них много родственников. Все вместе они помогают молодой маме справляться с хлопотами.

«Я очень стараюсь как можно больше и чаще бывать дома. И даже если у меня выпадает пару выходных, отправляюсь домой. Вот когда дочка немного подрастет, они вместе с женой будут летать ко мне на съемки», — рассказывает Кирилл.

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Он признается, что в роли молодого отца умеет хорошо убаюкивать малышку, которая засыпает от его напевов. Актер считает это своей большой победой. Однако признается, что проснуться ночью и встать к дочке ему не удается.

«После ночных недосыпов у меня появилась привычка крепко спать. Мира даже однажды ночью меня толкала, но разбудить не смогла. Юля говорит, что меня как папы маловато, но с другой стороны, если меня приглашают сниматься — я не отказываюсь» — резюмировал он.

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