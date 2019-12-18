«Будет гармоничнее»: хирург оценил слова Евгении Медведевой о ринопластике

Желание Евгении Медведевой прибегнуть к ринопластике оценил член Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Левон Арутюнян. Как писал 5-tv.ru, российская фигуристка заявила, что возможно изменила бы форму носа, чтобы чувствовать себя увереннее.

Как предположил специалист, спортсменку не устраивает кончик носа. Он утолщенный, притом что спинка носа визуально мала. Пациенты с подобными жалобами часто обращаются к пластическим хирургам. По словам Арутюняна, после операции они остаются довольны. Их внешность становится более аккуратной, а черты лица — более выразительными.

Нужна ли такая операция Медведевой — на этот вопрос врач дал двоякий ответ.

«С точки зрения эстетики маленький кончик носа будет гармоничнее смотреться с ее чертами лица. Но тогда бы она стала похожа на общую массу девушек. Сейчас многие стремятся к маленькому, немного курносому носику. Это тренд — так называемый «инстаносик», — сказал член Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов.

Ранее 5-tv.ru писал, что бывшая жена Бориса Грачевского сделала пластическую операцию.