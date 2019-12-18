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Владимир Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса

, 21:28 Эфирная новость 26

Президент Украины подписал законопроект о пролонгировании на 2020 год закона «Об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

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Фото, видео: Zuma\TASS, 5-tv.ru

Владимир Зеленский еще на год продлил действие закона об особом порядке самоуправления в Донбассе. И, конечно, это не тот документ, которого ждут на юго-востоке Украины.

Зеленский фактически продублировал то, что Порошенко принимал еще в 2014-м и содержит множество условий, которые на деле не дают республикам никакой самостоятельности. И уж конечно, речь не идет про поправки в Конституцию, прописанные в Минских договоренностях и подтвержденные последней встречей «нормандского формата».

Депутаты Верховной рады тем временем окончательно отменили свою собственную неприкосновенность. Закон вступит в силу с 1 января, и народных избранников будет проще привлечь к уголовной ответственности. Правда, возбуждать дела против них сможет только генеральный прокурор. А земельный вопрос, который взбудоражил всю Украину, судя по всему, откладывается до Нового года. Профильному комитету придется рассмотреть больше четырех тысяч поправок.

Но протестующие у стен Рады, которые устроили бойню с Нацгвардией накануне, расходиться не намерены. Больше тысячи человек продолжают дежурство под окнами парламента. И к ним постепенно подтягиваются другие недовольные. В столицу из Донбасса и с запада страны приехали шахтеры — они ждут погашения долгов по зарплатам. К толпе также примкнули автовладельцы, требующие принятия закона о льготной растаможке.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что митинги у Верховной рады превратились в стычки с полицией. Семнадцать правоохранителей пострадали во время столкновений у здания Рады, 26 правонарушителей задержаны.

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