Вино, а не результат химических экспериментов: Госдума приняла закон о виноделии

Принят и, как его называют, революционный документ — о виноградарстве и виноделии в России. Этот закон Дума одобрила сразу во втором, основном, и окончательном третьем чтении. Это одна из самых значимых инициатив этого года. По сути создается новая отрасль — которая даст импульс для развития и сельского хозяйства, и торговли, и промышленного производства.

Только произведенное в России из отечественного винограда вино может называться российским. Теперь это закон. Корреспондент МИЦ «Известия» Дмитрий Вахницкий продолжит.

Продукт естественного брожения из винограда, выращенного на территории России. Только такой напиток получит право называться российским вином. Четкое определение теперь прописано в законе, который сегодня приняли в Думе в третьем чтении.

«Мы получим новую отрасль и новое понятие — вино России, которого у нас не было. И теперь на наших столах будут стоять российские напитки, произведенные в России и из российского винограда», — заявил первый заместитель председателя комитета ГД РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Борис Пайкин.

Новые нормы будут вступать в силу постепенно в течение трех лет. Чтобы добросовестные производители смогли перестроить бизнес под новые правила.

Четкое определение, что такое российское вино, должно вытеснить с отечественного рынка некачественную продукцию. До сих пор вином считалось все, что налили в бутылку на территории страны. И каждая вторая была сделана из дешевого импортного материала низкого качества.

Такой виноматериал — он называется «балк», до сих пор в Россию везли баржами. И уже у нас разливали, разводили и подкрашивали. Такой бизнес, хоть и приносил немалые доходы, разрушал всю отрасль виноделия.

«Я понимаю, что модель бизнеса не каждого сидящего здесь соответствует той новой государственной политике, которая формулируется в этом законе. В то же время я думаю, что те производители, которые изготавливали свой продукт на основе импортного сырья, смогли накопить кое-какой жирок и получили окно возможностей переформатировать свой бизнес на новых основах», — отметил председатель совета Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев.

Над законопроектом о виноградарстве работали и производители вина. Для них четко обозначенные правила — это дополнительный стимул для инвестиций.

«Любой процесс развивается более структурировано, если есть правила, и я уверен, что создание правил, отделение фальсификата, определение термина „российское вино“, оно создаст более понятные правила игры, в том числе экономические, которые сделают отрасль прибыльной и конкурентоспособной», — сказал генеральный директор ОАО АПФ «Фанагория» Петр Романишин.

Собственная винная культура — это еще и развитие туризма. Уже сейчас специализированные фестивали привлекают в Россию тысячи гостей, в том числе иностранных. А подвалы знаменитых крымских заводов манят экскурсиями и дегустациями. Особое внимание в законе уделили автохтонным сортам — тем, что растут только у нас. Такая уникальность — еще один повод для туристов выбрать именно нашу страну.

«У нас очень сильная школа, сильная опыт, практика, своя сырьевая база. <…> тем не менее, анализируем, пересматриваем, делимся опытом с коллегами, не стоим, развиваемся. Мы работаем над качеством», — заявила генеральный директор ООО «Инкерманский завод марочных вин» Лариса Шимчук.

«Кроме крупных предприятий, у которых уже есть собственные виноградники, новый закон предусматривает поддержку небольшим хозяйствам — чтобы увеличить разнообразие вин. А собственные виноградники дадут гарантию, что на прилавках появится именно вино, а не результат химических экспериментов», — подчеркнула заместитель генерального директора ГУП РК «ПАО «Массандра» Елена Коновалова.

Кроме крупных предприятий новый закон предусматривает поддержку небольшим хозяйствам, чтобы обеспечить разнообразие вин. А собственные виноградники дадут гарантию, что на прилавках появится именно вино, а не результат химических экспериментов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Госдума продлила особый порядок регулирования производства вин в Крыму.