«Дед Мороз в каждом»: Жасмин рассказала, о чем мечтает ее дочь на Новый год

Певица Жасмин создала в своей квартире настоящее новогоднее чудо. Вместе со своей семилетней дочерью Маргаритой и трехлетним сыном Мироном она нарядила елку и украсила окна бумажными снежинками.

Кроме традиционных елочных игрушек на ель знаменитость повесила шар с фотографией всей семьи. А дети артистки разрисовали окна квартиры: через трафарет они вывели белые снежинки, а внизу у пола оформили зимние сугробы. Роликом артистка поделилась в своем Instagram-аккаунте.

«Елочка, гори! А вы свою уже нарядили?» — подписала пост звезда.

Певица также рассказала, что ее сын Мирон очень верит в Деда Мороза. Каждый год он заказывает ему машинки и сладости. А дочь Маргарита уже знает, что волшебник — это всего лишь приятный праздничный образ, сообщает Teleprogramma.pro.

«Насколько помню, я тоже перестала верить в Деда Мороза примерно в то время, как и моя Маргарита. Но все-таки долгое время она думала, что он существует и считала, что аниматоры, которые переодеваются на праздниках в Деда Мороза и Снегурочку, это его помощники. Сейчас Маргарита говорит, что „Дед Мороз живет в каждом из нас“», — поделилась исполнительница.

По ее словам, дочь обычно просит на Новый год платья или что-то для своих увлечений, например, мяч или купальник для гимнастики или предметы для рисования. Но однажды девочка удивила своим заказом — ей захотелось в подарок большую арфу.

«Арфу Дед Мороз ей так и не принес, но она не расстроилась», — сказала Жасмин.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дочь Жасмин шокировала родителей заявлением о Деде Морозе.