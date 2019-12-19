Встречу «Барселоны» и «Реала» в Испании превратили в политическую акцию протеста

Сторонники Каталонии устроили масштабные беспорядки во время футбольного матча «Барселоны» и «Реала». Они пришли на стадион с плакатами, призывающими Испанию «сесть и поговорить».

Twitter @tsunami_dem

Все началось еще минут за 15 до начала встречи "Барселоны" и "Реала" в рамках десятого тура чемпионата Испании. Рядома со стадионом "Камп Ноу" столкнулись члены фанатской группировки "Барсы" и участники протеста, выступающие за независимость Каталонии.

Толпа митингующих, в основном состоящая из молодых людей, скрывающих лица капюшонами и масками прибывшую на место полицию забросала различными предметами. Затем протестующие начали строить баррикады из подручных средств и поджигать контейнеры с мусором. Полицейским пришлось применять силу — в том числе и травматическое оружие со снарядами из пенопласта. Число пострадавших в ходе начавшихся беспорядков уже достигло 46 человек.

Примечательно, что встреча двух легендарных команд при этом впервые в истории мирового футбола завершилась со счетом 0:0.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Барселоне устроили беспорядки из-за визита короля Испании.