  1. Пятый канал
  4. В Новом году изменятся правила маркировки машин

В Новом году изменятся правила маркировки машин

, 7:04 Эфирная новость 81

В случае, если WIN-номера поржавели, автомобилисты будут обязаны наносить специальный дублирующий номер.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin, 5-tv.ru

С 1 января 2020 года автомобилисты будут обязаны наносить на машину специальную полицейскую маркировку, если VIN-номера поржавели.

Причем, делать это придется за свой счет. Новое требование содержится в постановлении правительства. Сам дублирующий номер будут наносить на несъемные части машины — кузов или раму. Сделать это можно будет после проверки в полиции на любом заводе-изготовителе при наличии на нем необходимого оборудования.

Вопрос цены за услугу пока остается открытым. Однако эксперты считают, что водителям это обойдется в приличную сумму — до 20 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российским автомобилистам прикрыли лазейку для ухода от автоматических штрафов.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
62.58
0.05 69.69
0.01
Гороскоп на 19 декабря: Луна в Деве благоприятствует любви к себе

Последние новости

7:53
«Нафтогаз» оценил вероятность подписания контракта на транзит газа до 1 января
7:41
«Получаю больше»: актриса объяснила свой уход из Disney в порно
7:29
В порту Тартус прошли учения российских и сирийских военных моряков
7:15
Шаманка предрекла Шепелеву конфликт с сыном из-за ссор с семьей Фриске
7:04
В Новом году изменятся правила маркировки машин
6:55
Воссоединение мальчика с пропавшим щенком заставило прослезиться тысячи людей

Сейчас читают

Думает о ногтях: актеры «Уральских пельменей» о причинах ухода Михалковой
Гороскоп на 19 декабря: Луна в Деве благоприятствует любви к себе
Мужчины каких знаков зодиака никогда не бросят своих детей

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]