В Новом году изменятся правила маркировки машин

С 1 января 2020 года автомобилисты будут обязаны наносить на машину специальную полицейскую маркировку, если VIN-номера поржавели.

Причем, делать это придется за свой счет. Новое требование содержится в постановлении правительства. Сам дублирующий номер будут наносить на несъемные части машины — кузов или раму. Сделать это можно будет после проверки в полиции на любом заводе-изготовителе при наличии на нем необходимого оборудования.

Вопрос цены за услугу пока остается открытым. Однако эксперты считают, что водителям это обойдется в приличную сумму — до 20 тысяч рублей.

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