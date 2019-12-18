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  4. Российским автомобилистам прикрыли лазейку для ухода от автоматических штрафов

Российским автомобилистам прикрыли лазейку для ухода от автоматических штрафов

, 8:05 | Василий Заика Видео 1 035

С 1 января 2020 года постановка машины на учет на ребенка потеряет всякий смысл.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin, 5-tv.ru

Российские автолюбители лишились возможности уходить от штрафов с автоматических камер фото и видеофиксации нарушений. С 1 января 2020 года начнут работать новые правила регистрации машин, согласно которым вводится новое определение термина «владелец транспортного средства».

Отныне, если собственником авто становится несовершеннолетний россиянин, то владельцем автоматически становится один из родителей, усыновитель или опекун — тот, кто обращался в ГИБДД с заявлением о постановке на учет. Соответственно, штрафы, выписанные комплексами фото и видеофиксации, будут приходить на его имя. Вывод — оформление машины на ребенка теряет всякий смысл.

Многие автовладельцы до этого пользовались тем, что Кодекс об административных правонарушениях не позволял привлекать к ответственности россиян моложе 16 лет. Штрафы, выписанные на ребенка, даже переоформленные на родителя или опекуна, зачастую попросту не оплачивались.

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