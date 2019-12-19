  1. Пятый канал
  4. Шаманка предрекла Шепелеву конфликт с сыном из-за ссор с семьей Фриске

Шаманка предрекла Шепелеву конфликт с сыном из-за ссор с семьей Фриске

, 7:15 | Анастасия Игонина 112

Ясновидящая Христафарида убеждена: если телеведущий не прекратит воевать с родителями покойной возлюбленной, рано или поздно ему придется выяснять отношения и с собственным наследником.

Фото: Instagram @dmitryshepelev

Дмитрий Шепелев рискует в будущем серьезно поссориться с сыном из-за действий, которые предпринимает сейчас. Такой прогноз сделала ясновидящая Христафарида.

По словам экстрасенса, у телеведущего нет поддержки рода и покровителя на тонком плане. Именно это и стало причиной того, что его конфликт с родственниками Фриске никак не может сойти на нет. Дмитрий вынужден рассчитывать только на себя и не ждать помощи свыше, но он успешно компенсирует это собственным упорством и целеустремленностью.

Однако именно эти качества Шепелеву стоило бы взять под контроль, если он не хочет в будущем выяснять отношения еще и со своим сыном от Жанны Фриске, предупреждает шаманка. Маленький Платон против собственной воли стал предметом споров двух сторон и своеобразной разменной монетой в конфликте. Повзрослев, мальчик точно не поблагодарит за это отца, передают слова Христафариды «Дни.ру».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дмитрий Шепелев рассказал о воспитании единственного сына Жанны Фриске.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
62.58
0.05 69.69
0.01
Гороскоп на 19 декабря: Луна в Деве благоприятствует любви к себе

Последние новости

7:53
«Нафтогаз» оценил вероятность подписания контракта на транзит газа до 1 января
7:41
«Получаю больше»: актриса объяснила свой уход из Disney в порно
7:29
В порту Тартус прошли учения российских и сирийских военных моряков
7:15
Шаманка предрекла Шепелеву конфликт с сыном из-за ссор с семьей Фриске
7:04
В Новом году изменятся правила маркировки машин
6:55
Воссоединение мальчика с пропавшим щенком заставило прослезиться тысячи людей

Сейчас читают

Думает о ногтях: актеры «Уральских пельменей» о причинах ухода Михалковой
Гороскоп на 19 декабря: Луна в Деве благоприятствует любви к себе
Мужчины каких знаков зодиака никогда не бросят своих детей

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]