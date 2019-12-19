Шаманка предрекла Шепелеву конфликт с сыном из-за ссор с семьей Фриске

Дмитрий Шепелев рискует в будущем серьезно поссориться с сыном из-за действий, которые предпринимает сейчас. Такой прогноз сделала ясновидящая Христафарида.

По словам экстрасенса, у телеведущего нет поддержки рода и покровителя на тонком плане. Именно это и стало причиной того, что его конфликт с родственниками Фриске никак не может сойти на нет. Дмитрий вынужден рассчитывать только на себя и не ждать помощи свыше, но он успешно компенсирует это собственным упорством и целеустремленностью.

Однако именно эти качества Шепелеву стоило бы взять под контроль, если он не хочет в будущем выяснять отношения еще и со своим сыном от Жанны Фриске, предупреждает шаманка. Маленький Платон против собственной воли стал предметом споров двух сторон и своеобразной разменной монетой в конфликте. Повзрослев, мальчик точно не поблагодарит за это отца, передают слова Христафариды «Дни.ру».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дмитрий Шепелев рассказал о воспитании единственного сына Жанны Фриске.