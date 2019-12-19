Ксения Собчак посетила премьеру фильма «Союз спасения»

Ксения Собчак была замечена среди приглашенных на премьеру новой картины Андрея Кравчука «Союз спасения», повествующей о восстании декабристов. Мероприятие состоялось вечером 18 декабря в московском кинотеатре «Октябрь».

38-летняя светская львица с удовольствием позировала перед многочисленными фотографами в белом брючном костюме с аксельбантом и подвеской в виде геральдического цветка лилии на груди. Аппетитное декольте приоткрывало вид на нижнее белье телеведущей.

Волосы Ксении Собчак были зачесаны назад, а ее образ был дополнен туфлями-лодочками и небольшой золотистой сумкой-шкатулкой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что супруг модели Оксаны Лаврентьевой писатель Александр Цыпкин поставил на место Собчак, высмеявшую «голые» фото звезд.