«Вот такой нам подарочек!»: Наташа Королева объявила войну полчищу крыс на даче

Певица Наташа Королева рассказала о чудовищном инциденте, недавно произошедшем на ее даче. Соседка звезды стала злоупотреблять алкоголем и запустила собственное жилище настолько, что по дому без опаски бродили толпы крыс. Местные жители вызвали сотрудников санэпидемстанции. По словам поп-дивы, эксперты едва не потеряли дар речи, когда увидели столько грызунов.

«Соседи зашли в дом к этой женщине. Мама дорогая, у нее там прямо целое крысиное полчище! Крысы спокойно разгуливали по дому. Их было очень много!» — цитирует артистку «Собеседник».

Наташа Королева стала переживать, как бы крысы не перебрались после дератизации у соседки в ее дом. Певица оставила на участке крысиный яд и разложила специальные ловушки. Однако поп-дива посчитала произошедшее хорошим знаком в преддверии года Белой Металлической Крысы.

«Я, как человек позитивный, решила, что неслучайно у нас под боком появилось целое крысиное царство. Ведь наступающий год — Крысы. И вот нам такой подарочек!» — сказала звезда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Наташа Королева приехала в Майами и кардинально изменила прическу.