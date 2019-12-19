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«Вот такой нам подарочек!»: Наташа Королева объявила войну полчищу крыс на даче

, 11:27 | Ниса Мурзанаева Видео 5 254

В преддверии года Белой Металлической Крысы певица разложила на придомовой территории яд против грызунов и установила мышеловки.

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Фото, видео: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Певица Наташа Королева рассказала о чудовищном инциденте, недавно произошедшем на ее даче. Соседка звезды стала злоупотреблять алкоголем и запустила собственное жилище настолько, что по дому без опаски бродили толпы крыс. Местные жители вызвали сотрудников санэпидемстанции. По словам поп-дивы, эксперты едва не потеряли дар речи, когда увидели столько грызунов.

«Соседи зашли в дом к этой женщине. Мама дорогая, у нее там прямо целое крысиное полчище! Крысы спокойно разгуливали по дому. Их было очень много!» — цитирует артистку «Собеседник».

Наташа Королева стала переживать, как бы крысы не перебрались после дератизации у соседки в ее дом. Певица оставила на участке крысиный яд и разложила специальные ловушки. Однако поп-дива посчитала произошедшее хорошим знаком в преддверии года Белой Металлической Крысы.

«Я, как человек позитивный, решила, что неслучайно у нас под боком появилось целое крысиное царство. Ведь наступающий год — Крысы. И вот нам такой подарочек!» — сказала звезда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Наташа Королева приехала в Майами и кардинально изменила прическу.

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