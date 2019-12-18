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«Кокетка-конфетка!»: Наташа Королева кардинально изменила прическу

, 15:52 | Ниса Мурзанаева Видео 697

46-летняя певица в очередной раз продемонстрировала фанатам свой неординарный образ. На этот раз она похвасталась бирюзовыми косами.

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Фото, видео: Instagram @koroleva__star

Певица Наташа Королева отправилась на съемки в американский город Майами. Там над 46-летней исполнительницей профессионально поработали стилисты, визажисты и парикмахеры. Поп-дива опубликовала в Instagram видео, на котором предстала в абсолютно нетипичном для себя образе.

На кадрах звезда позирует в мини-платье с длинным шлейфом и держит в руках оригинальные китайские веера. Губы Наташи Королевой накрашены голубой помадой, а в длинные косы вплетен яркий бирюзовый каникалон. Певица осталась очень довольна работой творческой команды, занимавшейся ее перевоплощением.

«Сегодня лучшая команда работала со мной! Девчонки, вы крутые!» — подписала пост знаменитость.

Поклонники Наташи Королевой высоко оценили новую публикацию. Фанатам пришелся по вкусу необычный образ исполнительницы. Многие подписчики отметили — поп-дива заметно постройнела и с оригинальной прической выглядит гораздо моложе своих лет.

«Мне очень нравится твой новый образ!»

«Куколка! Мальвина!»

«Конфетка»;

«Очаровательная кокетка!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фанаты осудили Наташу Королеву без макияжа и в растянутой толстовке.

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