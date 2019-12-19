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В Магаданской областной больнице закончились жизненно важные лекарства

, 14:01 | Сергей Зеленский 8

Глава региона Сергей Носов разбирается в произошедшем.

Фото: ТАСС / Кирилл Кухмарь

Врачи Магаданской областной больницы жалуются на нехватку искусственного питания для пациентов реанимационного отделения, некоторых форм инсулина и постельного белья. Более того, по словам сотрудников медучреждения, им не выплачивают заработную плату в должной мере. Об этом сообщил ТАСС представитель больницы.

«Родственникам пациентов приходится самим находить и приносить в реанимацию искусственное питание. Говорят, что необходимые препараты закуплены и находятся в пути. Ситуация критическая. Помимо этого, нет достаточного количества постельного белья. Сейчас зима, гололед, многие люди поступают с травмами, а у нас даже белья постельного нет», — сказал собеседник агентства.

В свою очередь губернатор Магаданской области Сергей Носов по этому поводу заявил, что информация к нему уже поступила и взята в работу. Он поручил чиновникам провести немедленную инвентаризацию в медучреждении.

«Жалуется младший медперсонал, что с зарплат постоянно удерживаются суммы от пяти до десяти тысяч рублей на нужды учреждения: тряпки, моющие средства, ремонт», — сказал он.

По словам главы региона, им приходится выполнять работу за двоих, так как в штате половина сотрудников медперсонала — «мертвые души», начальники подразделений устраивают своих родственников и друзей, которые не работают, но получают заработные платы, отпускные и даже оплачиваемые проездные.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что парк скорой помощи Приморья пополнили 34 новых спецавтомобиля.

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