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«Что-то я схуднула»: Нелли Ермолаева из «Дома-2» удивила фанатов новым снимком

, 15:39 | Мия Субботина Фото 398

Бывшая участница телестройки рассказала подписчикам об изменениях своей фигуры.

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Фото, видео: Instagram @ermolaevanelly

Звезда «Дома-2» Нелли Ермолаева восхитила подписчиков стройной фигурой в сексуальном наряде. Экс-участница телестройки рассказала поклонникам, что похудела. Об этом она сообщила в сторис на своей странице в Instagram.

Знаменитость опубликовала фото, на котором предстала в черном костюме с поясом, сделанным из кожи и напоминающим БДСМ-наряд.

«Что-то я схуднула», — подписала пост звезда.

Instagram @ermolaevanelly

Вероятно, неожиданное похудение Нелли связано с переменами в личной жизни. Недавно она объявила, что расстается со своим мужем — московским ресторатором Кириллом Андреевым. Пара прожила вместе восемь лет. У них есть общий сын Мирон.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Нелли Ермолаева объявила о разводе с мужем.

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