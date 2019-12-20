Экс-жена Бориса Грачевского смело показала декольте в Дубае

Анна Грачевская поделилась с подписчиками горячей публикацией. Экс-супруга создателя «Ералаша» разместила в соцсети откровенный снимок, на котором продемонстрировала идеальную фигуру в черном сплошном купальнике. Пышная грудь 33-летней знаменитости так и просилась наружу. Соблазнительное фото красавица сделала на отдыхе в Дубае во время завтрака.

На столике перед Анной Грачевской стоят блюда с фруктами, стакан сока и чашка крепкого кофе. Звезда, сидя на уютном диванчике, элегантно держит в пальцах тонкую сигарету.

«Хочешь кофе? Сексуальный купальник!» — кокетливо подписала пост знаменитость.

Instagram @anna_grachevskaya

Поклонники Анны Грачевской восхитились невероятной красотой любимицы. Фанаты хвалили каждую частичку тела кумира, ее притягательность и даже наряд. Пользователи соцсети одарили экс-жену Бориса Грачевского множеством лестных комплиментов в комментариях. Меньше часа понадобилось для того, чтобы горячее фото набрало более трех тысяч лайков.

«Купальник так идеально вам подходит, подчеркивает вашу идеальную фигуру»;

«Шикарная!»

«Красавица!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бывшая жена Бориса Грачевского сделала пластическую операцию.