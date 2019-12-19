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Михаила Горбачева госпитализировали с воспалением легких

, 16:23 | Валентин Черников Эксклюзивное интервью 80

88-летний политик сообщил журналистам о своем состоянии.

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Фото, видео: ТАСС / Михаил Джапаридзе

С воспалением легких госпитализировали Михаила Горбачева. Об этом 88-летний политик сообщил журналистам по телефону.

«Я в больнице управления при президенте. Самочувствие сейчас ничего. Но я в больнице, и даже нет возможности оторваться на посещение дома», — уточнил президент СССР.

Ранее президенту Владимиру Путину на пресс-конференции задали вопрос о правовой оценке действий Горбачева и его влиянии на распад Советского Союза. Глава государства ответил, что не видит смысла в таких действиях.

Как писал 5-tv.ru, сам «отец Перестройки» недавно по случаю 30-летней годовщины падения Берлинской стены заявил, что не сожалеет о затеянных реформах. Советский лидер сказал, что Перестройка привела к изменению внешнеполитического мышления, а также ядерному разоружению и появлению свобод в СССР.

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