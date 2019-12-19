Путин назвал «абсолютно неприемлемым» приравнивание СССР к гитлеровской Германии

Президент РФ Владимир Путин осудил резолюцию Европарламента, в которой Советский Союз был приравнен к гитлеровской Германии. Свое мнение по этому поводу он высказал на большой пресс-конференции.

«Ничего здесь хорошего нет, он (тоталитаризм) достоин осуждения, без всякого сомнения. Но решение Европарламента мне известно, я считаю его абсолютно неприемлемым и некорректным. Потому что можно как угодно предавать анафеме и сталинизм, и тоталитаризм в целом. В чем-то это будут заслуженные упреки», — сказал Путин

Глава государства подчеркнул, что россияне стали одними из первых жертв тоталитаризма и осудили культ личности. Тем не менее, советских людей нельзя приравнивать к нацистам.

«Ставить Советский Союз и фашистскую Германию на одну доску — это верх цинизма. Люди, значит, не знают историю, читать и писать не умеют. Пусть они почитают документы того времени», — добавил президент.

В пример он привел Мюнхенский сговор, по которому была разделена Чехословакия. Этот документ одобрили Германия и Великобритания. Советский Союз в то же время предлагал создать единый антифашистский фронт. Однако это предложение не встретило поддержки на Западе, что подтолкнуло Гитлера к агрессии на Восток.

«Знаете я к этому событию хочу статью подготовить и написать. Я ее обязательно опубликую. Попросил моих коллег подобрать мне материалы из архива. Я когда читаю некоторые вещи, все становится абсолютно ясно», — поделился планами президент.

Он признал, что СССР подписал с гитлеровской Германией пакт Молотова-Риббентропа и секретные приложения к нему. Однако Советский Союз был последним европейским государством, которое заключило с Германией пакт о ненападении.

«Вы понимаете это или нет?» — обратился Путин к членам Европарламента.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин прокомментировал расследование дела журналиста Ивана Голунова.