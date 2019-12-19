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«Роковая женщина»: Самбурская заинтриговала фанатов своим элегантным образом

, 18:11 | Мия Субботина Фото 30

Актриса опубликовала фото с новой фотосессии на своей странице в социальной сети.

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Фото, видео: Instagram @samburskaya

Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская удивила поклонников, представ в роковом образе. Артистка позирует на темном фоне в профиль, где четко видны контуры ее лица. Она одета в черный жакет, на ее шее красуются черные бусы, а на мизинце правой руки — массивное кольцо. Загадочный образ звезды дополнили красного цвета лак на ногтях и бордового оттенка губная помада. Снимок звезда разместила в своем Instagram-аккаунте.

«Внучатая племянница золовки Дракулы», — подписала пост звезда.

Instagram @samburskaya

Поклонники нашли образ актрисы притягательным и отметили, что звезда действительно похожа на мистического персонажа.

«Роковая женщина»;

«Шикарная»;

«Точно, на вампиршу похожа», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Настасья Самбурская ответила, почему не рожает.

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