«Роковая женщина»: Самбурская заинтриговала фанатов своим элегантным образом

Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская удивила поклонников, представ в роковом образе. Артистка позирует на темном фоне в профиль, где четко видны контуры ее лица. Она одета в черный жакет, на ее шее красуются черные бусы, а на мизинце правой руки — массивное кольцо. Загадочный образ звезды дополнили красного цвета лак на ногтях и бордового оттенка губная помада. Снимок звезда разместила в своем Instagram-аккаунте.
«Внучатая племянница золовки Дракулы», — подписала пост звезда.
Поклонники нашли образ актрисы притягательным и отметили, что звезда действительно похожа на мистического персонажа.
«Роковая женщина»;
«Шикарная»;
«Точно, на вампиршу похожа», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Настасья Самбурская ответила, почему не рожает.