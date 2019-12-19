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Видео: спортсмена расстреляли на улице в Москве

, 17:34 | Валентин Черников Видео 99

Пострадавшего отвезли на скорой в больницу. Он находится в тяжелом состоянии.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © West Coast Surfer, 5-tv.ru

Московского спортсмена расстреляли днем на юго-востоке столицы. Это произошло на Братиславской улице возле здания спортивного клуба. Там потерпевший предположительно занимался единоборствами. Момент стрельбы зафиксировала камера наружного наблюдения.

Как видно в кадре, молодой человек стоял на крыльце клуба вместе с другим посетителем клуба. В этот момент со стороны автомобильной стоянки вышел неизвестный в черном. В нескольких метрах от цели злоумышленник достал предмет, похожий на пистолет, и выстрелил не менее трех раз. Стоявший рядом свидетель пустился бежать. Житель Москвы получил ранения и упал в холле здания.

Как уточняет РЕН ТВ, пострадавший остался в живых. Жертву нападения доставили в больницу. Мужчина находится в тяжелом состоянии. По предварительной информации, он ранен в ноги и таз.

Ранее 5-tv.ru писал, что житель Тобольска застрелил дядю, тяжело ранил подругу и свел счеты с жизнью.

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