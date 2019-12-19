Житель Тобольска застрелил дядю, тяжело ранил подругу и свел счеты с жизнью

Житель тюменского Тобольска устроил стрельбу в общежитии на улице Ремезова. Как стало известно 5-tv.ru, 49-летний мужчина пришел со своей 37-летней подругой в гости к дяде. После застолья в пылу возникшей ссоры племянник начал избивать женщину.

63-летний хозяин комнаты заступился с подругу своего родственника и тут же за это поплатился. Гость схватил обрез ружья и выстрелил в своего родственника. Убив дядю, племянник тяжело ранил приятельницу и после этого свел счеты с жизнью.

СУ СК России по Тюменской области

Пострадавшая в тяжелом состоянии была госпитализирована. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Причины произошедшего выясняет Следственный комитет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что преподаватель Академии ФСИН в Пскове подозревается в убийстве подруги.