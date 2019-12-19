Адвокат Голунова подтвердил возбуждение уголовного дела в отношении полицейских

Адвокат журналиста Ивана Голунова, которому в июне были предъявлены, а после сняты обвинения в покушении на сбыт запрещенных веществ, сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников полиции, задержавших мужчину. Как пояснил правозащитник Сергей Бадамшин РИА Новости, данную информацию ему предоставил следователь. Другие подробности расследования он не сообщал.

Голунова задержали в Москве летом 2019 года по подозрению в сбыте наркотиков. Впоследствии было установлено, что запрещенные вещества ему подкинули. 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев заявил о снятии обвинений с журналиста и увольнении полицейских, занимавшихся расследованием его дела.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ходе пресс-конференции Владимир Путин заявил, что из-за дела Ивана Голунова были уволены пять человек из МВД. В отношении каждого из них возбуждены уголовные дела. Расследованием занимается Следственный комитет.