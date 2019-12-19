Президент РФ Владимир Путин прокомментировал расследование дела журналиста Ивана Голунова. Заявление он сделал на большой пресс-конференции.

«Что касается чисток, мы уже проходили, это было в нашей не такой уж далекой истории, как может показаться, и лучше никаких чисток нам не проводить», — начал Путин ответ на вопрос о том, не стоит ли «перетряхнуть» силовые органы после дела Ивана Голунова.

При этом, добавил президент, нужно совершенствовать работу правоохранительных органов, усилить общественный контроль.

«Что касается Голунова, действительно, принято решение засекретить эти материалы. Принято это в связи с тем, что возникают вопросы, связанные с организацией оперативно-розыскной деятельности, а эта информация считается закрытой. Но это не значит, что разбирательство не должно идти должны образом», — подчеркнул глава государства.

По его словам, из-за дела Ивана Голунова были уволены пять человек из МВД. Против каждого из них возбуждены уголовные дела. Следствие против них ведет Следственный комитет. В ответе на другой вопрос российский лидер добавил, что не знает, кто хотел подставить журналиста.

Как сообщал 5-tv.ru, Ивана Голунова задержали этим летом по подозрению в сбыте наркотиков. Позже было установлено, что запрещенные вещества ему подкинули. Журналиста скоро отпустили на свободу, начав расследование против полицейских, задержавших его.