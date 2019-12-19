  1. Пятый канал
  4. Иномарка сбила двух женщин с детьми в Саратове

Иномарка сбила двух женщин с детьми в Саратове

, 16:50 | Валентин Черников 24

Водитель Mitsubishi не затормозил на пешеходном переходе.

Фото: РИА Новости / Максим Богодвид

Автомобиль сбил четырех человек на пешеходном переходе в Саратове, сообщает ТАСС. Пострадавшими оказались две женщины 38 лет с двумя детьми восьми лет.

Информацию о происшествии подтвердил областной Минздрав. По данным министерства, одна из дам и оба ребенка госпитализированы. Все они находятся в состоянии средней степени тяжести.

Как уточняет региональное управление Госавтоинспекции, ДТП произошло на улице Клочкова. По предварительным данным водитель Mitsubishi нарушил правила дорожного движения и не пропустил пешеходов.

Ранее 5-tv.ru писал, что автомобиль сбил четырех пешеходов в Пермском крае, трое погибли.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
62.53
-0.05 69.59
-0.10
Гороскоп на 19 декабря: Луна в Деве благоприятствует любви к себе

Последние новости

17:05
«Смешанное»: Путин выразил свое отношение к законопроекту о домашнем насилии
17:02
«Худышка»: Кристина Асмус выложила фото в откровенном платье
16:56
Путин пообещал разобраться в ситуации с Боткинской больницей в Петербурге
16:54
«Красивая комсомолка»: Ирина Шейк снялась для глянца в плаще и косынке
16:50
Иномарка сбила двух женщин с детьми в Саратове
16:44
Путин дважды пошутил про секс на большой пресс-конференции

Сейчас читают

«Кокетка-конфетка!»: Наташа Королева кардинально изменила прическу
Мужчины каких знаков зодиака никогда не бросят своих детей
«Пьяная что ли?»: Волочкова едва не погибла во время выступления

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]