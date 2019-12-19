Иномарка сбила двух женщин с детьми в Саратове

Автомобиль сбил четырех человек на пешеходном переходе в Саратове, сообщает ТАСС. Пострадавшими оказались две женщины 38 лет с двумя детьми восьми лет.

Информацию о происшествии подтвердил областной Минздрав. По данным министерства, одна из дам и оба ребенка госпитализированы. Все они находятся в состоянии средней степени тяжести.

Как уточняет региональное управление Госавтоинспекции, ДТП произошло на улице Клочкова. По предварительным данным водитель Mitsubishi нарушил правила дорожного движения и не пропустил пешеходов.

Ранее 5-tv.ru писал, что автомобиль сбил четырех пешеходов в Пермском крае, трое погибли.