С какими мужчинами нельзя заводить роман разным знакам зодиака

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Василий Заика
Василий Заика Василий Заика Шеф-редактор сайта Пятого канала 15 190

Рекомендации для каждого из 12 знаков зодиака помогут не остаться с разбитым сердцем.

Фото, видео: www.globallookpress.com © McPHOTOf, 5-tv.ru

Астрология может подсказать не только идеального спутника, но и наиболее неподходящего. Портал Astrologic.ru назвал мужчин с каким характером лучше избегать разным знакам зодиака.

♈ Овен

Держитесь подальше от мужчин, чередующих периоды повышенного внимания к вам с полным равнодушием. Овны хотят точно знать, какое место занимают в жизни партнера. Эмоциональные переживания вам не подходят.

♉ Телец

Обходите стороной грустных и хмурых мужчин. Тельцы — энергичные люди с яркой личностью, поэтому быстро заскучают с унылым и задумчивым партнером.

♊ Близнецы

Не связывайтесь с мужчинами, у которых «слишком мало времени» на вас. Такие партнеры предпочитают выстраивать отношения на своих условиях и вряд ли принесут вам счастье.

♋ Рак

Раки очень привязаны к семье и близким. Поэтому не стоит выбирать себе в спутники человека, которого не одобрили бы ваши родные. Также стоит избегать людей, относящихся холодно к своей семье.

♌ Лев

Не стоит начинать отношения с чрезмерно ревнивыми или навязчивыми мужчинами. Львы ценят свою независимость, поэтому ненавидят постоянно отчитываться и объясняться. Это же касается чрезмерной заботы.

Дева

Избегайте эмоционально замкнутых мужчин. Девы не умеют скрывать своих чувств и ждут той же искренности от партнера. Причем обычно Девы хотят занимать центральное место в сердце своего мужчины.

♎ Весы

Держитесь подальше от грубиянов. Отношения с человеком, который демонстрирует свое неуважение, будут для Весов крайне неприятными. Найдите партнера, который будет считаться с вашим мнением.

♏ Скорпион

Обходите стороной любителей флиртовать и кокетничать. Скорпионы ревнивы, поэтому закипают даже от невинная фраза о высокой блондинке в офисе. Быть в отношениях с игривым человеком для вас будет слишком сложно.

♐ Стрелец

Не связывайтесь с мужчинами, склонными к вранью и скрытности. Стрельцы ценят серьезных и открытых людей. Если партнер прячет мобильный телефон, пудрит мозги и скрывает свое прошлое, то он — не самый лучший выбор.

♑ Козерог

Козероги — очень волевые и уверенные в себе люди. Поэтому вам не стоит встречаться со столь же упрямым человеком, любящим поспорить. В противном случае отношения будут взрывными.

♒ Водолей

Избегайте пессимистов, угнетающих вашу импульсивность. Также не стоит связывать судьбу с эгоистичными и склонными к постоянному доминированию партнерами. Ключ к комфортным отношениям для Водолея — свободное общение и обмен мнениями.

♊ Рыбы

Не пытайтесь встречаться с загадочными мужчинами. Для Рыб очень важно доверие и ощущение безопасности, которые возможны только в отношениях с открытым и честным человеком.

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С какими мужчинами нельзя заводить роман разным знакам зодиака

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