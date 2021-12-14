С какими мужчинами нельзя заводить роман разным знакам зодиака

Астрология может подсказать не только идеального спутника, но и наиболее неподходящего. Портал Astrologic.ru назвал мужчин с каким характером лучше избегать разным знакам зодиака.

♈ Овен

Держитесь подальше от мужчин, чередующих периоды повышенного внимания к вам с полным равнодушием. Овны хотят точно знать, какое место занимают в жизни партнера. Эмоциональные переживания вам не подходят.

♉ Телец

Обходите стороной грустных и хмурых мужчин. Тельцы — энергичные люди с яркой личностью, поэтому быстро заскучают с унылым и задумчивым партнером.

♊ Близнецы

Не связывайтесь с мужчинами, у которых «слишком мало времени» на вас. Такие партнеры предпочитают выстраивать отношения на своих условиях и вряд ли принесут вам счастье.

♋ Рак

Раки очень привязаны к семье и близким. Поэтому не стоит выбирать себе в спутники человека, которого не одобрили бы ваши родные. Также стоит избегать людей, относящихся холодно к своей семье.