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ЛНР поддержала идею провести видеоконференцию по обмену пленными

, 21:20 | Сергей Зеленский Видео 14

Обсуждение запланировано на 23 декабря.

Фото: ТАСС / Николай Муравьев

Видеоконференция по обмену пленными между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками пройдет 23 декабря. Об этом заявил полномочный представитель ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего, пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что украинским властям «следует по максимуму использовать оставшееся время на поиск тех ответов на вопросы, отсутствие которых сделало невозможным согласование очередного этапа обмена».

Донбасс и Киев на последней в уходящем году встрече контактной группы в Минске не смогли договориться об обмене пленными. В ДНР заявили, что переговоры будут продолжены в формате видеоконференции. В свою очередь в Луганске заявили, что готовы передать Киеву в рамках обмена удерживаемыми лицами до 30 человек.

Предыдущий обмен пленными состоялся в начале сентября. Как передавал 5-tv.ru, следующая встреча контактной группы в Минске состоится 16 января 2020 года.

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