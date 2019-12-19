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  4. «Красивая принцесса»: Ханна в нежном образе эротично оголила ноги

«Красивая принцесса»: Ханна в нежном образе эротично оголила ноги

, 20:38 | Мия Субботина Видео 53

Исполнительница восхитила поклонников в социальной сети.

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Фото, видео: Instagram @offi_hanna

Певица Ханна очаровала фанатов своими соблазнительными ножками. В кадре артистка позирует в розовом платье, возлегая на подушках и листая журнал. Ноги исполнительница закинула на стену и соблазнительно их двигает в такт музыке на заднем фото. Видео звезда поделилась в своем Instagram-аккаунте.

«Каждая мама, каждая бизнесвумен, каждая артистка — в первую очередь женщина. И об этом тоже нужно помнить», — подписала пост певица.

Instagram @offi_hanna

Поклонников пленили бесконечные ноги знаменитости, и они написали восхищенные комментарии ей под постом.

«Ты такая красивая. Тут как принцесса прям»;

«Ты прекрасна»;

«Роскошная»;

«Нереальная красотка!!!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Эрика Герцег из «ВИА Гры» подразнила поклонников своими длинными ножками.

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