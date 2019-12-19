В России отмечают День военной контрразведки

В России сегодня отмечают День военной контрразведки. За свою историю служба несколько раз меняла название и устав. Самым знаменитым до сих пор остается «Смерш», действовавший в годы Великой Отечественной войны. В память о павших контрразведчиках на месте ожесточенных боев в Карелии в начале декабря заложили первый камень будущей часовни Александра Невского. ФСБ и Минобороны оказывают ветеранам службы всестороннюю поддержку. Их постоянно привлекают к воспитанию подрастающего поколения и приглашают в школы.