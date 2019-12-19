В России сегодня отмечают День военной контрразведки. За свою историю служба несколько раз меняла название и устав. Самым знаменитым до сих пор остается «Смерш», действовавший в годы Великой Отечественной войны. В память о павших контрразведчиках на месте ожесточенных боев в Карелии в начале декабря заложили первый камень будущей часовни Александра Невского. ФСБ и Минобороны оказывают ветеранам службы всестороннюю поддержку. Их постоянно привлекают к воспитанию подрастающего поколения и приглашают в школы.
В России отмечают День военной контрразведки
Сегодня, 10:34 В России Эфирная новость 14
День военной контрразведки сегодня: спецслужбе исполнился 101 год.
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Фото, видео: РИА Новости / Андрей Стенин
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