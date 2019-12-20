Возлюбленная Тимати взялась за пистолет

Видео стреляющей из пистолета Анастасии Решетовой удивило ее подписчиков в Instagram. На свою страницу возлюбленная рэпера Тимати и мать его сына Ратмира выложила ролик, в котором демонстрирует навыки обращения с огнестрельным оружием. В тире девушка стоя и на ходу выпускает обойму из пистолета в сторону мишеней.

Для большинства поклонников звездного семейства такое хобби Анастасии оказалось неожиданностью. Хрупкую девушку и заботливую маму прежде не видели с оружием в руках. В комментариях многие спросили Решетову, зачем ей нужно такое умение. Вопросы она оставила без ответа.

«Попадать в десятку во время движения — это уровень», — похвасталась автор поста.

Instagram @volkonskaya.reshetova

Посмотревшие видео пользователи не согласились с намеком на высокий класс и раскритиковали Решетову как стрелка. На ролике видно, что множество выстрелов пришлось мимо целей.

«Плохая Стрельба, как профессионал говорю. Сначала с места нужно научиться стрелять, потом уже в движении»;

«Где там десятка? Не видно»;

«Я стесняюсь спросить, а для чего ей это? Она даже в цель не попадает. Рикошет по стене»;

«По-моему, выстрелов много, а попаданий мало», — оценили юзеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что пришедший к малышу врач диагностировал у Решетовой психологические проблемы.