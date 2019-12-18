Пришедший к малышу врач диагностировал у Решетовой психологические проблемы

16 декабря сыну Тимати и Анастасии Решетовой исполнилось два месяца. Обычно в первые месяцы жизни все грудные дети проходят медосмотры, а Ратмира родители решили показать даже «узкому» специалисту.

По словам Решетовой, на днях малыша осматривал врач-вертебролог, специализирующийся на патологиях и родовых травмах. У малыша он ничего не выявил, однако нашел совершенно неожиданные психологические проблемы у его мамы — Анастасии. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

«Оказалось, что по некоторым признакам по малышу понятно, что я когда-то нуждалась в маминой любви, которую по определенным причинам недополучила в детстве. Отсюда мог сформироваться комплекс недолюбленного ребенка», — поделилась Анастасия.

Instagram @volkonskaya.reshetova

Она подчеркнула, что не готова рассказывать свою личную историю. Возлюбленная Тимати отметила, что все наши проблемы в межличностных отношениях во взрослой жизни берут истоки из жизни «маленькой».

«Важно это помнить и обязательно признавать, и прорабатывать все наши комплексы дабы они не сказались на ребенке. К счастью, мне удается делать так, чтобы мои детские переживания не мешали моей жизни в настоящем» — написала девушка.

Анастасия заявила, что будет стараться сделать все, чтобы ее ребенок никогда не был обделен родительской заботой и лаской.

«Наши дети — наше отражение. Так пусть для его формирования они возьмут лучшее от нас», ­— резюмировала звезда.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анастасия Решетова показала крошечные ножки своего малыша.